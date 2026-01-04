Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaq
Region
- 04 yanvar, 2026
- 20:58
2025-ci ildə Göktəpə quyusunda həyata keçirdiyimiz təxminən 92 milyard kubmetr təbii qaz kəşfi ilə ili "kəşflər ili" olaraq arxada buraxdıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar naziri Alparslan Bayraktar "Kanal 7" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"2026-cı il də Qara dənizdə qazacağımız yeni kəşfiyyat quyuları ilə yeni ehtiyatlar müəyyən edəcəyimiz bir il olacaq" , - Alparslan Bayraktar bildirib.
2025 yılında Göktepe kuyusunda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 92 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle yılı “keşifler yılı” olarak geride bıraktık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 4, 2026
2026 yılı da Karadeniz’de kazacağımız yeni keşif kuyularıyla inşallah yeni rezervler tespit edeceğimiz bir yıl olacak. pic.twitter.com/Q4ZBdbF25B
Son xəbərlər
21:17
Rubio: ABŞ silahlı qüvvələrinin Venesuelada quru əməliyyatı keçirəcəyi istisna olunmurDigər ölkələr
20:58
Video
Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaqRegion
20:52
CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150-si yaralanıbDigər ölkələr
20:32
Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcəkDigər ölkələr
20:11
Netanyahu: Zənginləşdirilmiş uranı İrandan çıxarmaq lazımdırDigər ölkələr
19:56
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-4İnfrastruktur
19:47
Vyanada sinaqoq yaxınlığında qumbara aşkarlanıbDigər ölkələr
19:35
ABŞ senatoru: Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşlər əlaqələrimizin genişləndirilməsində səmərəlidirHərbi
19:21