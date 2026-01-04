İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaq

    Region
    • 04 yanvar, 2026
    • 20:58
    Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaq

    2025-ci ildə Göktəpə quyusunda həyata keçirdiyimiz təxminən 92 milyard kubmetr təbii qaz kəşfi ilə ili "kəşflər ili" olaraq arxada buraxdıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar naziri Alparslan Bayraktar "Kanal 7" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "2026-cı il də Qara dənizdə qazacağımız yeni kəşfiyyat quyuları ilə yeni ehtiyatlar müəyyən edəcəyimiz bir il olacaq" , - Alparslan Bayraktar bildirib.

    Qara dəniz kəşfiyyat quyuları Alparslan Bayraktar

    Son xəbərlər

    21:17

    Rubio: ABŞ silahlı qüvvələrinin Venesuelada quru əməliyyatı keçirəcəyi istisna olunmur

    Digər ölkələr
    20:58
    Video

    Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaq

    Region
    20:52

    CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150-si yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:32

    Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    20:11

    Netanyahu: Zənginləşdirilmiş uranı İrandan çıxarmaq lazımdır

    Digər ölkələr
    19:56
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-4

    İnfrastruktur
    19:47

    Vyanada sinaqoq yaxınlığında qumbara aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    19:35

    ABŞ senatoru: Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşlər əlaqələrimizin genişləndirilməsində səmərəlidir

    Hərbi
    19:21

    Zakir Həsənov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti