    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 22:16
    Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

    Как передает Report, об этом сообщили в Администрации Президента Турции.

    В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.

    Эрдоган отметил, что стороны намерены в будущем предпринимать шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией.

    Президент Турции также заявил, что официальная Анкара внимательно отслеживает события в Сомали и Йемене, подчеркнув, что сохранение территориальной целостности обеих стран имеет важное значение для региональной стабильности, и выразил готовность Турции способствовать усилиям по объединению сторон в Йемене.

    Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе осложнилась в зимний период, и Турция продолжает работу по обеспечению постоянного режима прекращения огня и восстановлению региона.

    Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblər

    Лента новостей