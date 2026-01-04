Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
- 04 января, 2026
- 22:16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Как передает Report, об этом сообщили в Администрации Президента Турции.
В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган отметил, что стороны намерены в будущем предпринимать шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией.
Президент Турции также заявил, что официальная Анкара внимательно отслеживает события в Сомали и Йемене, подчеркнув, что сохранение территориальной целостности обеих стран имеет важное значение для региональной стабильности, и выразил готовность Турции способствовать усилиям по объединению сторон в Йемене.
Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе осложнилась в зимний период, и Турция продолжает работу по обеспечению постоянного режима прекращения огня и восстановлению региона.