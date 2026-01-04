Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации Президента Турции.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Саудовской Аравией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что стороны намерены в будущем предпринимать шаги по дальнейшему углублению сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией.

Президент Турции также заявил, что официальная Анкара внимательно отслеживает события в Сомали и Йемене, подчеркнув, что сохранение территориальной целостности обеих стран имеет важное значение для региональной стабильности, и выразил готовность Турции способствовать усилиям по объединению сторон в Йемене.

Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе осложнилась в зимний период, и Турция продолжает работу по обеспечению постоянного режима прекращения огня и восстановлению региона.