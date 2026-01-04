İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblər

    Region
    • 04 yanvar, 2026
    • 21:53
    Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblər

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı Türkiyə ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı ikitərəfli əlaqələr, regional və qlobal məsələlər müzakirə edilib.

    Ərdoğan gələcəkdə atılacaq addımlarla Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək niyyətində olduqlarını ifadə edib.

    Türkiyə Prezidenti həmçinin rəsmi Ankaranın Somali və Yəməndəki hadisələri yaxından izlədiyini, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunmasının regional sabitlik üçün əhəmiyyətli olduğunu bildirərək, ölkəsinin Yəməndə tərəflərin bir araya gətirilməsi səylərinə töhfə verməyə hazır olduğunu ifadə bildirib.

    Ərdoğan eləcə də Qəzzada humanitar vəziyyətin qış mövsümündə ağırlaşdığını, Türkiyənin daimi atəşkəsin təmin olunması və bölgənin yenidən bərpası üçün çalışmağa davam etdiyini vurğulayıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Məhəmməd bin Salman Yəmən
    Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

    Son xəbərlər

    22:19

    Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidir

    Digər ölkələr
    21:53

    Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblər

    Region
    21:46

    ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdır

    Digər ölkələr
    21:17

    Rubio: ABŞ silahlı qüvvələrinin Venesuelada quru əməliyyatı keçirəcəyi istisna olunmur

    Digər ölkələr
    20:58
    Video

    Türkiyə Qara dənizdə yeni kəşfiyyat quyuları qazacaq

    Region
    20:52

    CAR-da ildırım düşüb, iki nəfər ölüb, 150-si yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:32

    Rubio: ABŞ Venesuela neftini daşıyan gəmiləri saxlamağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    20:11

    Netanyahu: Zənginləşdirilmiş uranı İrandan çıxarmaq lazımdır

    Digər ölkələr
    19:56
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-4

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti