İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 18:46
    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında prezident sarayı ərazisində atəş səsləri eşidilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hərbi geyimdə olan şəxslər saraya gedən əsas yolu nəzarətə götürüblər. Hələlik atəşin bilavasitə binanın yaxınlığında, yoxsa qonşu məhəllələrdə açıldığı məlum deyil.

    Sosial şəbəkələrdəki məlumatlara əsasən, atışma yerli vaxtla günorta saatlarında başlayıb və yüksək intensivliklə davam edir.

    "Reuters" agentliyi şahidlərə istinadən prezident sarayından təxminən 1 km məsafədə yerləşən Milli Seçki Komissiyasının binası yaxınlığında atışma olduğunu bildirir. Vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır.

    Qeyd edək ki, Seçki Komissiyası noyabrın 23-də keçirilən prezident və parlament seçkilərinin yekunları üzrə səsləri hesablayır. Prezident seçkilərinin ilkin rəsmi nəticələrinin noyabrın 28-də açıqlanması planlaşdırılır. Seçkilərdə hazırkı prezident Umaro Sissoko Embalo da daxil olmaqla 12 namizəd iştirak edib.

    Daha əvvəl Qvineya-Bisaunun hazırkı başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində prezident sarayındakı iş otağında həbs olunduğunu bildirib.

    Qvineya-Bisau Dövlət çevrilişi Atışma
    В столице Гвинеи-Бисау раздались выстрелы

    Son xəbərlər

    18:57

    Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb

    Hadisə
    18:52

    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    18:46

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

    Media
    18:19

    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    18:14

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:12

    Türkiyədə FETO ilə mübarizə çərçivəsində Silahlı Qüvvələrdən 24 min nəfər xaric edilib

    Region
    18:03

    "KAPPA" "Ümid-Babək" yatağında quyuların təhlili üçün alətlər təqdim edəcək" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti