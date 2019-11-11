В Стамбуле найден мёртвым один из основателей Белых касок

Один из основателей организации "Белые каски", бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мёртвым в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации газеты Sozcu, тело было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал. Прибывшая на место полиция установила место проживания Мезюрье и позвонила в его квартиру. Дверь открыла его супруга, которая от полицейских узнала о смерти мужа.

В администрации Стамбула проинформировали, что правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Мезюрье.

Организация "Белые каски" получила широкую поддержку Запада. Она декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.