В США задержан подозреваемый в поджоге мечети

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, подозреваемого в попытке сжечь местную мечеть. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, пожар в мечети в Форт-Пирсе произошел в ночь на 12 сентября. Его быстро потушили, пострадавших в результате инцидента не было. Полиция сразу предположила, что причиной возгорания стал поджог.

По данным полиции, задержанный 32-летний Джозеф Майкл Шрайбер подозревается в попытке в годовщину терактов 11 сентября совершить поджог мечети, завсегдатаем которой был Омар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе города Орландо.

Фото: AP