В США задержали подозреваемого в стрельбе у магазина Walmart

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у универмага Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, в результате которой погибли три человека.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Подозреваемый в убийствах у Walmart Скотт Острем был задержан", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Отмечается, что задержанному 47 лет.

Стрельба произошла около универмага Walmart вечером в минувший вторник. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о возможных связях произошедшего с терроризмом на данном этапе нет. В ходе перестрелки погибли три человека.