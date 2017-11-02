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    В США задержали подозреваемого в стрельбе у магазина Walmart

    Подозреваемый в трех убийствах у Walmart Скотт Острем был задержан

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у универмага Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, в результате которой погибли три человека.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Подозреваемый в убийствах у Walmart Скотт Острем был задержан", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Отмечается, что задержанному 47 лет.

    Стрельба произошла около универмага Walmart вечером в минувший вторник. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о возможных связях произошедшего с терроризмом на данном этапе нет. В ходе перестрелки погибли три человека.

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