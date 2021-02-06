В США задержали мать восьмерых детей, подозреваемую в штурме Капитолия

Рэйчел Пауэлл, мать восьми детей, задержана в США по подозрению в причастности к беспорядкам у здания Капитолия.

Рэйчел Пауэлл, мать восьми детей, задержана в США по подозрению в причастности к беспорядкам у здания Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на федеральные власти.

Сообщается, что Пауэлл была задержана в четверг вечером. В пятницу она должна была предстать перед судом.

Пауэлл подозревают в участии в штурме Капитолия. Предположительно, это она запечатлена на видео, где женщина с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма указания, куда идти, и вместе с другими людьми пытается выбить тараном окно. Женщина на видео, судя по всему, знакома с планом здания, что может свидетельствовать о заранее спланированном нападении.