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В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19 За все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся
Другие страны
10 февраля 2021 г. 17:48
В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 92 666 случаев заболевания COVID-19 и 3 031 летальный исход.

США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 468 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

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