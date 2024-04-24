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В США выразили заинтересованность в установлении стабильных отношений с Китаем в ИТР

В США выразили заинтересованность в установлении стабильных отношений с Китаем в ИТР Соединенные Штаты стремятся к установлению стабильных отношений с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 01:27
В США выразили заинтересованность в установлении стабильных отношений с Китаем в ИТР

Соединенные Штаты стремятся к установлению стабильных отношений с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр ВМС Соединенных Штатов Карлос дель Торо, выступая в вашингтонском аналитическом Центре имени Стимсона.

"Мы хотим мирного, открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона и должны стремиться к достижению устойчивых отношений с Китаем и любым другим нашим противником, - сказал дель Торо. - Нам нужно стремиться к мирному сосуществованию".

Министр отметил, что США должны вместе со своими союзниками в регионе, в том числе с теми, у кого есть территориальные споры с Китаем относительно нескольких островов в Индо-Тихоокеанском регионе, работать над их разрешением. При этом представитель Пентагона утверждал, что такая позиция США не означает, что "другие страны не должны торговать с Китаем или иметь с Китаем хорошие экономические отношения".

Он также заявил, что в Индо-Тихоокеанском регионе должны соблюдаться нормы международного права, "включая свободный проход судов и пролет самолетов везде, где это разрешено".

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