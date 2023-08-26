О нас

В США впервые хотят применить смертную казнь с вдыханием азота

В США впервые хотят применить смертную казнь с вдыханием азота Американский штат Алабама хочет применить смертную казнь с вдыханием азота. Если это произойдет, то это будет первый штат в США, применивший такой метод по отношению к заключенному.
Другие страны
26 августа 2023 г. 11:37
В США впервые хотят применить смертную казнь с вдыханием азота

Американский штат Алабама хочет применить смертную казнь с вдыханием азота. Если это произойдет, то это будет первый штат в США, применивший такой метод по отношению к заключенному.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, офис генерального прокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни некого Кеннета Юджина Смита, который избежал смертельного наказания в 2022 году, так как ему не смогли ввести смертельную инъекцию.

"Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — говорится в статье.

При таком виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. В настоящее время такой метод наказания разрешен в трех штатах США, но на практике никогда не применялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ilk dəfə azot inhalyasiyası ilə ölüm cəzasının tətbiqi planlaşdırılır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах День города Лачын
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах "День города Лачын"
26 августа 2023 г. 11:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 10:55
Сегодня отмечается день города Лачын
Сегодня отмечается день города Лачын
26 августа 2023 г. 00:01
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2023 г. 00:00
В Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства Хакари
ФотоВ Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства "Хакари"
25 августа 2023 г. 23:12
В Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии Хочазфильм
ФотоВ Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии "Хочазфильм"
25 августа 2023 г. 23:07
Сдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
ФотоСдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
25 августа 2023 г. 22:55
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
25 августа 2023 г. 22:08
Президент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
25 августа 2023 г. 21:45
В Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
ФотоВ Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
25 августа 2023 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi