В США участники демонстрации против жестокости полиции нарушили работу торгового центра

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против жестокости полиции, которая прошла в одном из крупнейших торговых центров США Mall of America, расположенном в городе Блумингтон (штат Миннесота).

Протестующие держали в руках плакаты с надписью "Жизнь чернокожих также имеет значение" и скандировали лозунги "Нет справедливости, нет мира", "Пока вы ходите по магазинам, чернокожие не могут дышать". Некоторые демонстранты ложились на пол, притворяясь мертвыми и изображая таким образом жертв полицейского произвола, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В субботу в торговом центре было много посетителей: большинство приехало покупать подарки на Рождество. Из-за акции протеста администрация центра была вынуждена на несколько часов закрыть некоторые магазины.

Демонстрация прошла мирно, однако были задержаны 12 человек, отказывавшихся выполнить распоряжения стражей порядка.