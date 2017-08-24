В США создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы США заключили с компаниями Lockheed Martin и Raytheon два контракта на общую сумму 1,8 млрд долларов на разработку новых крылатых ракет, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Новые крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, будут разработаны специально для бомбардировщиков дальнего радиуса.

Каждая из компаний получит по 900 млн долларов, на теоретическую разработку им отведено 4,5 года. После этого власти выберут из Lockheed Martin и Raytheon подрядчика, который и изготовит тысячу таких ракет, причем не все из них будут оснащены ядерным оружием. На эту партию планируется потратить около 10 млрд долларов США.

На вооружение новые ракеты должны поступить к 2030 году.

Предполагается, что они заменят используемые сейчас ракеты AGM-86B, которые были произведены в начале 1980-х годов.