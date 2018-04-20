В США создадут новое гиперзвуковое оружие

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты, пишет Defence News.

Как передает Report, речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США.

По данным издания, Пентагон готов выделить компании 928 миллионов долларов. При этом сроки контракта не сообщаются.