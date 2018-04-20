В США создадут новое гиперзвуковое оружие

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты, пишет Defence News.
Как передает Report, речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США.
По данным издания, Пентагон готов выделить компании 928 миллионов долларов. При этом сроки контракта не сообщаются.
Как сообщила представитель военного ведомства Энн Стефанек, проект является одной из двух мер Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа — совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA), в рамках которого прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан к 2023 году.
News DepartmentАвтор новости
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