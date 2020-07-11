В США разрабатывают ракету 17 раз быструю своих аналогов в мире

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги.

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в пятницу президент США Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

"На стадии разработки у нас есть очень много интересного... У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета... Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", - сказал президент.

Он напомнил, что США за последнее время потратили 2,5 трлн долларов США на свои ВС. "У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", - полагает Трамп.