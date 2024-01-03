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В США проармянскому сенатору Менендесу предъявили обвинения в работе на Катар

В США проармянскому сенатору Менендесу предъявили обвинения в работе на Катар Сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, который отличается ярой проармянской позицией, предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар.
Другие страны
3 января 2024 г. 05:06
В США проармянскому сенатору Менендесу предъявили обвинения в работе на Катар

Сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, который отличается ярой проармянской позицией, предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар.

Как передает Report, это следует из документов, опубликованных в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В них отмечается, что сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена из штата Нью-Джерси, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был "в том числе совершать действия, идущие на пользу правительства Катара".

В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Арсланян были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом.

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