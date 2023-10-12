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Минюст США обвинило проармянского сенатора Менендеса в работе иноагентом

Минюст США обвинило проармянского сенатора Менендеса в работе иноагентом Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом.
Другие страны
12 октября 2023 г. 23:36
Минюст США обвинило проармянского сенатора Менендеса в работе иноагентом

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По крайней мере с января 2018 года по июнь 2022 года Роберт Менендес и Надин Менендес, а также Ваэл Хана, другие известные и неизвестные лица намеренно и умышленно вступили в преступный сговор и договорились о деятельности государственного чиновника Роберта Менендеса в качестве иностранного агента", - указывается в документе, поданном американской прокуратурой в суд Южного округа штата Нью-Йорк.

В сентябре против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи.

По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

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