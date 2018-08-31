В США при взрыве на водоочистной станции пострадали десять человек

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Десять человек получили ранения в результате взрыва и обрушения крыши на водоочистной станции в Чикаго.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает управляющая компания Metropolitan Water Reclamation District (MWRD).

В заявлении говорится, что взрыв произошел в цеху по уплотнению шлама. Двое рабочих были извлечены из-под обломков прибывшими на место происшествия спасателями.

Всего ранения в результате инцидента получили десять человек.