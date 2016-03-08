В США при сходе поезда с рельсов пострадали по меньшей мере 10 человек

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек получили ранения в результате схода пригородного поезда с рельсов в американском штате Калифорния, передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на дороге в Саноле. Представители пожарной службы округа Аламида прибыли на место происшествия.

По данным агентства, один из вагонов упал в ручей. Представитель управления шерифа Аламиды сержант Нельсон заявил, что вагон наполовину погружен в воду, спасатели помогают пассажирам выбраться из него.

Причина инцидента не сообщается.