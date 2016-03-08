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    В США при сходе поезда с рельсов пострадали по меньшей мере 10 человек

    Один из вагонов упал в ручей

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек получили ранения в результате схода пригородного поезда с рельсов в американском штате Калифорния, передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось, что инцидент произошел на дороге в Саноле. Представители пожарной службы округа Аламида прибыли на место происшествия.

    По данным агентства, один из вагонов упал в ручей. Представитель управления шерифа Аламиды сержант Нельсон заявил, что вагон наполовину погружен в воду, спасатели помогают пассажирам выбраться из него.

    Причина инцидента не сообщается.

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