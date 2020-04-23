​В США почтили память жертв коронавируса

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В Нью-Йорке, где число жертв коронавируса уже достигло 15 302 человек, на неопределенный срок были приспущены флаги перед зданиями всех государственных и частных предприятий.

Как сообщает специальный корреспондент Report, в городе минутой молчания почтили память жертв пандемии, с судов и автомобилей были даны звуковые сигналы.

В соответствии с решением, подписанным председателем муниципалитета Нью-Йорка Биллом Де Блазио, флаги в память о жертвах коронавируса останутся приспущенными до окончания режима чрезвычайной ситуации.

Глава местного самоуправления сообщил, что в Нью-Йорке 60 процентов жертв пандемии были зарегистрированы в больницах, 22 процента - в домах, 18 процентов - в домах престарелых или учреждениях социального обслуживания.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мёрфи (Phil Murphy) также подписал решение о приспущении флагов в штате на неопределенный срок в память о погибших от коронавируса.

"Это одна из самых больших трагедий для нашего государства", - отметил он.

Автор: Вусала Аббасова