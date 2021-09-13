О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США обрушился дом, есть пострадавшие

В США обрушился дом, есть пострадавшие Жилой комплекс в округе Де-Калб американского штата Джорджия частично обрушился после взрыва, в результате чего пострадали несколько человек.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 00:39
В США обрушился дом, есть пострадавшие

Жилой комплекс в округе Де-Калб американского штата Джорджия частично обрушился после взрыва, в результате чего пострадали несколько человек.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на полицию.

Полицейских вызвали на место происшествия днем по местному времени, по прибытии они зафиксировали сильный запах газа. Вскоре после этого правоохранители начали эвакуацию жителей дома. Известно, что в здании произошел взрыв, он был настолько мощный, что в результате оказались повреждены соседние здания.

По словам полиции, неизвестно, находится ли кто-то из жильцов под завалами, но несколько человек получили в результате взрыва ожоги, их отправили в больницу. Пострадали по меньшей мере двое и еще столько же, предположительно, пропали без вести.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоABŞ-da yaşayış binası uçub, xəsarət alanlar var

Самое важное

В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi