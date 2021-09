В США обрушился дом, есть пострадавшие

Жилой комплекс в округе Де-Калб американского штата Джорджия частично обрушился после взрыва, в результате чего пострадали несколько человек.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WSB-TV 2 со ссылкой на полицию.

Полицейских вызвали на место происшествия днем по местному времени, по прибытии они зафиксировали сильный запах газа. Вскоре после этого правоохранители начали эвакуацию жителей дома. Известно, что в здании произошел взрыв, он был настолько мощный, что в результате оказались повреждены соседние здания.

По словам полиции, неизвестно, находится ли кто-то из жильцов под завалами, но несколько человек получили в результате взрыва ожоги, их отправили в больницу. Пострадали по меньшей мере двое и еще столько же, предположительно, пропали без вести.