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    ​В США мальчик выстрелил годовалой сестре в лицо из пистолета

    Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Венис, штат Флорида

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Трехлетний мальчик выстрелил в лицо из пистолета своей годовалой сестре во Флориде.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель управления шерифа Винс Майер.

    "Трехлетний ребенок обнаружил в машине пистолет и произвел выстрел, что привело к ранению годовалого ребенка", — рассказал он.

    Как сообщается, состояние младенца неизвестно, однако девочка должна выжить.

    Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что дети были оставлены одни в машине на парковке рядом с детским садом.

    Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Венис, штат Флорида.

    Ранее сообщалось, что в Техасе трехлетний ребенок убил себя выстрелом в голову.

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