​В США мальчик выстрелил годовалой сестре в лицо из пистолета

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Трехлетний мальчик выстрелил в лицо из пистолета своей годовалой сестре во Флориде.

Как передает Report, об этом сообщил представитель управления шерифа Винс Майер.

"Трехлетний ребенок обнаружил в машине пистолет и произвел выстрел, что привело к ранению годовалого ребенка", — рассказал он.

Как сообщается, состояние младенца неизвестно, однако девочка должна выжить.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что дети были оставлены одни в машине на парковке рядом с детским садом.

Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Венис, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что в Техасе трехлетний ребенок убил себя выстрелом в голову.