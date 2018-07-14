В США испытали новый летающий автомобиль BlackFly - ВИДЕО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Канадская компания Opener занималась разработкой мультикоптера порядка десяти лет.

Как сообщает Report, прототип серийного летающего автомобиля — одноместный мультикоптер BlackFly — испытали в США.

Длина аппарата составляет четыре метра, высота — полтора метра. В него поместится один пассажир весом не более 113 килограммов и ростом не выше двух метров.

Мультикоптер имеет электродвигатель и может пролететь до 40 километров без подзарядки. Максимальная скорость — 62 километра в час.

За время, пока разрабатывался аппарат, было проведено 1,4 тысячи лётных испытаний протяжённостью 19,3 тысячи километров. BlackFly уже получил необходимые сертификаты в США и Канаде. Он поступит в продажу в 2019 году и будет стоить как внедорожник.