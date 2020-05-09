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В США число умерших от COVID-19 превысило 77 тысяч человек

​В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США превысило 77 тысяч.

Как передает Report, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса. 

В пятницу институт сообщал о более чем 75 тысячах умерших от нового типа вируса.

Отмечается, что в США от COVID-19 скончались 77 180 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 283 929, выздоровели почти 199 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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