Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 02:49
    В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

    Более 2 тыс. авиарейсов были отменены 9 ноября на фоне нехватки авиадиспетчеров в связи с частичной приостановкой работы правительства (шатдаун).

    Как передает Report, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

    По его информации, 9 ноября было отменено 2 183 рейса, еще более 7 тыс. были задержаны. 8 ноября авиакомпаниям пришлось отменить более 1,5 тыс. авиарейсов.

    Ввиду шатдауна администрация США объявила об ограничениях на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны. В конце октября министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. По его словам, с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.

    авиарейсы отмена рейсов США шатдаун
    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Последние новости

    02:49

    В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

    Другие страны
    02:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

    В регионе
    01:52

    Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам

    Другие страны
    01:23

    В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший

    Происшествия
    00:58

    СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:39

    Новый президент Боливии привел к присяге свое правительство

    Другие страны
    23:56

    Axios: Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна

    Другие страны
    23:34

    Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

    Другие страны
    23:16

    Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

    Формула 1
    Лента новостей