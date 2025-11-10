В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

Более 2 тыс. авиарейсов были отменены 9 ноября на фоне нехватки авиадиспетчеров в связи с частичной приостановкой работы правительства (шатдаун).

Как передает Report, такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

По его информации, 9 ноября было отменено 2 183 рейса, еще более 7 тыс. были задержаны. 8 ноября авиакомпаниям пришлось отменить более 1,5 тыс. авиарейсов.

Ввиду шатдауна администрация США объявила об ограничениях на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны. В конце октября министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. По его словам, с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.