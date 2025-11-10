İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 02:50
    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Hökumətin fəaliyyətinin qismən dayandırılması (şatdaun) səbəbindən aviadispetçer çatışmazlığı fonunda 9 noyabrda ABŞ-də 2 mindən çox aviareys ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ixtisaslaşmış "FlightAware" portalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 9 noyabrda 2 183 reys ləğv olunub, daha 7 mindən çox reys gecikib. 8 noyabrda isə aviaşirkətlər 1 500-dən çox reysi ləğv etməyə məcbur qalıblar.

    Şatdaunla əlaqədar ABŞ administrasiyası ölkənin bir sıra iri hava limanlarında reyslərin həcmlərinə məhdudiyyətlər tətbiq edib. Oktyabrın sonunda nəqliyyat naziri və NASA-nın müvəqqəti direktoru Şon Daffi xəbərdarlıq edib ki, ABŞ vətəndaşları dispetçer çatışmazlığı səbəbindən aviareyslərin gecikməsi ilə bağlı zəncirvari reaksiyalarla üzləşə bilərlər. Onun sözlərinə görə, hər keçən gün daha çox dispetçer ABŞ Federal Mülki Aviasiya İdarəsində ödənişsiz işləmək əvəzinə əlavə iş axtarmağa məcbur qalır.

    ABŞ şatdaun aviareys
    В США число отмененных авиарейсов превысило 2 тыс. за день

    Son xəbərlər

    02:50

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    02:17

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    02:13

    Britaniya "Yutong" elektrik avtobuslarına uzaqdan çıxış imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    01:47

    Boliviyada prezidentin iştirakı ilə yeni hökumət üzvlərinin andiçmə mərasimi keçirilib

    Digər ölkələr
    01:18

    Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölüb

    Region
    01:10

    KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:58

    Şərurda minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    00:23

    "Axios": ABŞ Senatındakı demokratlar qrupu şatdaunun sonlandırılmasına yardım etməyə hazırdırlar

    Digər ölkələr
    00:08

    Norris "Formula 1" üzrə Braziliya Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti