Dövlət Xidməti: Cəmil Ləmbəranskinin mülkünün reyestrə daxil edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:54
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü Cəmil Ləmbəranskinin Bərdənin Ləmbəran kəndindəki mülkü tarixi abidələrin reyestrinə daxil deyil.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq, Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Bidirilib ki, həmin tikli tarixi və memarlıq əhəmiyyəti nəzərə alınaraq reyestrə daxil edilməsi üçün yeni aşkarlanmış abidə qismində qeydə alınıb.

    "Bu məsələyə Mədəniyyət Nazirliyi yanında daşınmaz mədəni sərvətlərin müəyyən edilməsi üzrə Ekspert şurasının növbəti iclaslarında baxılması üçün təqdim olunacaq", - məlumatda vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, sosial şəbəkədə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti parlamentinin üzvü Cəmil Ləmbəranskinin Bərdənin Lənbəran kəndindəki mülkünün baxımsız və dağılmaq üzrə olması barədə fotolar paylaşılıb.

    Cəmil Ləmbəranski Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
    Судьбу дома Джамиля Ламберанского решит Экспертный совет при Минкультуры Азербайджана

