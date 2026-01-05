Судьбу дома Джамиля Ламберанского решит Экспертный совет при Минкультуры Азербайджана

Дом члена парламента Азербайджанской Демократической Республики Джамиля Ламберанского, расположенный в селе Ламберaн Бардинского района, пока не включен в государственный реестр историко-культурных памятников.

Как сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, данный объект уже зафиксирован как вновь выявленный памятник с учетом его исторической и архитектурной ценности.

Отмечается, что вопрос о включении дома Ламберанского в государственный реестр недвижимых культурных ценностей будет вынесен на рассмотрение на одном из ближайших заседаний Экспертного совета при Министерстве культуры.

Поводом для реакции стали публикации в социальных сетях фотографий, свидетельствующих о плачевном состоянии дома и угрозе его полного разрушения.