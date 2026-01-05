İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

    Daxili siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 16:02
    İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli həmvətənlər!

    Sizi və Azərbaycanın bütün xristian icmasını müqəddəs Milad bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm.

    Azərbaycanda yüz illərdir ki, ayrı-ayrı xalqlar və etiqadlar arasında qarşılıqlı hörmət və etimada, mehriban dostluq və qardaşlığa əsaslanan milli-mənəvi həmrəylik mühiti hökm sürür.

    Cəmiyyətimizdə yüksək birgəyaşayış mədəniyyətinin, mənəvi-əxlaqi normaların, multikultural dəyərlərin və dözümlülük prinsiplərinin təbliği və təşviqi həyata keçirdiyimiz dövlət siyasətinin prioritet xəttini təşkil edir.

    Zəngin tolerantlıq ənənələri ilə tanınan Azərbaycanda bu gün hər kəs mədəni özünüifadə imkanlarına malikdir. Dilindən, dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizin bütün vətəndaşlarına, o cümlədən xristian icmasına etnik-mədəni özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq və daha da inkişaf etdirmək üçün hərtərəfli demokratik-hüquqi şərait yaradılmışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, xristian həmvətənlərimiz ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatımızın bütün sahələrində yaxından iştirak edir, ümumi evimiz Azərbaycanın tərəqqisi və çiçəklənməsi naminə səylərini əsirgəmirlər.

    Milad bayramı yeniliyi, paklığı, mərhəmət və xeyirxahlıq kimi ülvi hissləri özündə təcəssüm etdirir. Bu əziz gündə bir daha hamınıza bayram təbriklərimi çatdırıram, ailələrinizə səadət, süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram.

    Bayramınız mübarək olsun!".

    Azərbaycan İlham Əliyev pravoslav xristian icması Milad bayramı
    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством
    Ilham Aliyev congratulates Azerbaijan's Orthodox Christian community on Christmas

    Son xəbərlər

    16:54

    Maduro və xanımı Nyu-York federal məhkəməsinə aparılıb

    Digər
    16:53

    "Napoli"nin hücumçusu karyerasını Portuqaliya klubunda davam etdirə bilər

    Futbol
    16:50

    Salyanda avtomobillər toqquşub, iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    16:50

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 % azaldıb

    Biznes
    16:48

    "Google Gemini"nin Azərbaycandakı bazar payı 1 ayda iki dəfədən çox artıb

    İKT
    16:43

    Avropa İttifaqı Ukraynaya kreditin ilk tranşını bu ilin ikinci rübündə verəcək

    Digər ölkələr
    16:41
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti yerli televiziya kanallarına müsahibə verib

    Daxili siyasət
    16:35

    Salyanda 11 yaşlı uşaq ölüb, xəstəxana ilkin səbəbi açıqlayıb

    Hadisə
    16:29

    ADSEA: Azərbaycanda qarlı və şaxtalı hava su təchizatında ciddi problemlər yaratmayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti