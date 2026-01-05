Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 16:14
    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо православной христианской общине Азербайджана.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

    В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.

    Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики.

    В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения. Независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность. Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана.

    Праздник Рождества олицетворяет такие высокие чувства, как обновление, чистота, милосердие и добродетель. В этот светлый день еще раз передаю всем вам праздничные поздравления, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах.

    С праздником!"

    Ильхам Алиев рождество поздравление православная христианская община Азербайджан
    İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Azerbaijan's Orthodox Christian community on Christmas

    Последние новости

    17:07

    В Сальяне скончался 11-летний ребенок

    Происшествия
    17:06

    Азербайджанская продукция выходит на рынок Калифорнии через портал Azexport

    Финансы
    17:01

    В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек

    В регионе
    16:52

    Служба: Снежная и морозная погода не создала серьезных проблем с водоснабжением

    Инфраструктура
    16:52
    Видео

    Мадуро и его супруга доставлены в федеральный суд Нью-Йорка

    Другие страны
    16:45
    Фото

    Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам

    Внутренняя политика
    16:35

    БИГ обнародовала статистику массовых репрессий против сикхов в Индии

    Внешняя политика
    16:33

    В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президента

    Другие страны
    16:29

    Мацей Берестецки: Украина первый транш кредита ЕС получит во втором квартале 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей