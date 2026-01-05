Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо православной христианской общине Азербайджана.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.

Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики.

В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения. Независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность. Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана.

Праздник Рождества олицетворяет такие высокие чувства, как обновление, чистота, милосердие и добродетель. В этот светлый день еще раз передаю всем вам праздничные поздравления, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах.

С праздником!"