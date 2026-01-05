İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Viktor Orban: Avropa İttifaqı tədricən dağılmağa məhkumdur

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:44
    Viktor Orban: Avropa İttifaqı tədricən dağılmağa məhkumdur

    Avropa İttifaqı (Aİ) dağılmağa məhkumdur, lakin bu proses tədricən baş verəcək.

    "Report" Macarıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban yerli və beynəlxalq KİV-lər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Avropa İttifaqı birdən-birə çökməyəcək, tədricən dağılacaq. Bu, artıq baş verir, biz bu prosesin içindəyik", - o qeyd edib və ittifaq sisteminin yenidən təşkil edilməsinə ehtiyac olduğunu xüsusi vurğulayıb.

    Macarıstanın Böyük Britaniya kimi zamanla Aİ-ni tərk edib-etməyəcəyi sualına cavab olaraq V.Orban "Brexit"in "misli görünməmiş cəsarətli qərar, milli özünüdərkin güclü təzahürü" olduğunu deyib.

    Prezident vurğulayıb ki, macarlar cəsarəti yüksək qiymətləndirsələr də, "Brexit"dən ən çox məhz elə onlar ziyan çəkib, çünki "britaniyalılar Avropa İttifaqında qalsaydılar, bu gün orada baş verən mənfi halların heç biri yaşanmazdı".

    Viktor Orban Avropa İttifaqı Böyük Britaniya
    Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распад

    Son xəbərlər

    15:54

    Dövlət Xidməti: Cəmil Ləmbəranskinin mülkünün reyestrə daxil edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    15:53

    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    15:51

    Bundesliqa klubu "Borussiya"nın futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    15:48

    İsveçrə Maduronun aktivlərini dondurub

    Digər ölkələr
    15:44

    Viktor Orban: Avropa İttifaqı tədricən dağılmağa məhkumdur

    Digər ölkələr
    15:44

    Ukraynalı hücumçu "Yuventus"a təklif olunub

    Futbol
    15:43

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Elvin Məmmədov: "Neftçi"nin təklif etdiyi müqavilənin şərtləri əlverişli idi"

    Futbol
    15:25

    Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti