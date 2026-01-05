Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 05 января, 2026
    • 15:22
    Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распад

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз обречен на распад, однако происходить это будет постепенно.

    Как сообщает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом Орбан заявил на пресс-конференции для местных и международных СМИ.

    "Европейский союз не рухнет внезапно, а будет постепенно распадаться. Это уже происходит, мы находимся внутри этого процесса", - отметил Орбан, при этом особо подчеркнув, что союзной системе необходима реорганизация.

    Отвечая на вопрос о том, пойдет ли Венгрия по примеру Великобритании и покинет ли со временем ЕС, политик отметил, что Brexit был "беспрецедентно смелым решением, беспрецедентно сильным проявлением национального самосознания".

    Орбан также подчеркнул, что хотя смелость в глазах венгров является добродетелью, именно они стали главными пострадавшими от Brexit, поскольку "ничего из того, что сегодня плохо в Европейском союзе, не произошло бы, если бы британцы остались в его составе".

