Виктор Орбан: Европейский союз обречен на постепенный распад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз обречен на распад, однако происходить это будет постепенно.

Как сообщает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом Орбан заявил на пресс-конференции для местных и международных СМИ.

"Европейский союз не рухнет внезапно, а будет постепенно распадаться. Это уже происходит, мы находимся внутри этого процесса", - отметил Орбан, при этом особо подчеркнув, что союзной системе необходима реорганизация.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли Венгрия по примеру Великобритании и покинет ли со временем ЕС, политик отметил, что Brexit был "беспрецедентно смелым решением, беспрецедентно сильным проявлением национального самосознания".

Орбан также подчеркнул, что хотя смелость в глазах венгров является добродетелью, именно они стали главными пострадавшими от Brexit, поскольку "ничего из того, что сегодня плохо в Европейском союзе, не произошло бы, если бы британцы остались в его составе".