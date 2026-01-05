İsveçrə Maduronun aktivlərini dondurub
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 15:48
İsveçrə Venesuelanın keçmiş prezidenti Nikolas Maduro və onunla əlaqəli şəxslərin aktivlərini dondurmağa qərar verib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə Federal Şurasının bəyanatında deyilir.
"2026-cı il yanvarın 5-də Federal Şura İsveçrədə Nikolas Maduroya və digər əlaqədar şəxslərə məxsus bütün aktivləri dərhal dondurmaq qərarına gəlib. Federal Şuranın məqsədi aktivlərin xaricə köçürülməsinin qarşısını almaqdır", - bəyanatda qeyd olunub.
Daha əvvəl ABŞ Maduro və onun həyat yoldaşı Siliya Floresə qarşı narkoterrorizmlə bağlı ittiham irəli sürüb. Daha sonra Ağ Evin mətbuat xidməti Maduronun saxlanıldığı və Nyu-Yorka gətirildiyi barədə məlumat yayıb.
