Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Мадуро
Другие страны
- 05 января, 2026
- 15:39
Швейцария решила заморозить любые активы экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.
"Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - сказано в сообщении.
Ранее США предъявили обвинения Мадуро и его жене Силии Флорес в наркотерроризме. Затем пресс-служба Белого дома распространила информацию о том, что Мадуро задержан и доставлен в Нью-Йорк.
