    Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Мадуро

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Мадуро

    Швейцария решила заморозить любые активы экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

    "Пятого января 2026 года Федеральный совет принял решение немедленно заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Николасу Мадуро и другим связанным с ним лицам. Цель Федерального совета - предотвратить перевод активов за границу", - сказано в сообщении.

    Ранее США предъявили обвинения Мадуро и его жене Силии Флорес в наркотерроризме. Затем пресс-служба Белого дома распространила информацию о том, что Мадуро задержан и доставлен в Нью-Йорк.

    İsveçrə Maduronun aktivlərini dondurub

