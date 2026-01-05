Makronun həyat yoldaşına qarşı böhtana görə 10 nəfər təqsirli bilinib
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 15:56
Paris məhkəməsi 10 nəfəri Fransanın birinci xanımı Bricit Makronun kibertəqibi ilə bağlı işdə təqsirli bilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Monde" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, məhkəmə Fransanın birinci xanımına qarşı, onun guya transgender kimliyi və iddia olunan pedofilliyi ilə bağlı yalan iddialara əsaslanan "xüsusilə alçaldıcı, təhqiredici və qərəzli" şərhləri qeyd edib.
Bildirilib ki, təqsirləndirilənlər arasında yaşları 41-65 yaşlarında olan səkkiz kişi və iki qadın var. Qeyd olunub ki, onlar üç aydan on iki aya qədər şərti həbs cəzası və 8 min avroya qədər cərimə ilə üzləşə bilərlər.
Son xəbərlər
17:00
Bakıda 12 km məsafəyə qaçış yarışı təşkil olunacaqFərdi
16:54
Maduro və xanımı Nyu-York federal məhkəməsinə aparılıbDigər
16:53
"Napoli"nin hücumçusu karyerasını Portuqaliya klubunda davam etdirə bilərFutbol
16:50
Salyanda avtomobillər toqquşub, iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar varHadisə
16:50
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 5 % azaldıbBiznes
16:48
"Google Gemini"nin Azərbaycandakı bazar payı 1 ayda iki dəfədən çox artıbİKT
16:43
Avropa İttifaqı Ukraynaya kreditin ilk tranşını bu ilin ikinci rübündə verəcəkDigər ölkələr
16:41
Foto
Azərbaycan Prezidenti yerli televiziya kanallarına müsahibə veribDaxili siyasət
16:35