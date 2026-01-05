В Париже 10 человек признали виновными за клевету против Бриджит Макрон
- 05 января, 2026
- 15:32
Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о киберпреследовании первой леди Франции Бриджит Макрон.
Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.
По информации газеты, суд указал на "особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные" комментарии, связанные с ложными утверждениями о якобы трансгендерной идентичности и предполагаемой педофилии, направленные против первой леди Франции.
Сообщается, что среди обвиняемых восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет. Отмечается, что обвиняемым грозят условные сроки от трех до 12 месяцев и штрафы до 8 тысяч евро.
