В Париже 10 человек признали виновными за клевету против Бриджит Макрон

Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о киберпреследовании первой леди Франции Бриджит Макрон.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.

По информации газеты, суд указал на "особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные" комментарии, связанные с ложными утверждениями о якобы трансгендерной идентичности и предполагаемой педофилии, направленные против первой леди Франции.

Сообщается, что среди обвиняемых восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет. Отмечается, что обвиняемым грозят условные сроки от трех до 12 месяцев и штрафы до 8 тысяч евро.