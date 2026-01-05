İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bundesliqa klubu "Borussiya"nın futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:51
    Bundesliqa klubu Borussiyanın futbolçusunu transfer edib

    Almaniyanın "Hoffenhaym" kollektivi Bundesliqanın digər təmsilçisi "Borussiya"nın (Dortmund) hücumçusu Koul Kempbelli icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-mavilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    19 yaşlı amerikalı futbolçunun müqaviləsinin müddəti 2025/2026 mövsümünün sonuna qədərdir.

    "Transfermarkt" portalı bu keçidin "Hoffenhaym"a 1,5 milyon avroya başa gəldiyi qənaətindədir.

    Qeyd edək ki, Koul Kempbell "Borussiya"nın gənclərdən ibarət komandasında 35 oyun keçirib, 12 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin əsas komandada 7 oyuna çıxıb.

