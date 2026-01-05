Bundesliqa klubu "Borussiya"nın futbolçusunu transfer edib
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 15:51
Almaniyanın "Hoffenhaym" kollektivi Bundesliqanın digər təmsilçisi "Borussiya"nın (Dortmund) hücumçusu Koul Kempbelli icarəyə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-mavilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
19 yaşlı amerikalı futbolçunun müqaviləsinin müddəti 2025/2026 mövsümünün sonuna qədərdir.
"Transfermarkt" portalı bu keçidin "Hoffenhaym"a 1,5 milyon avroya başa gəldiyi qənaətindədir.
Qeyd edək ki, Koul Kempbell "Borussiya"nın gənclərdən ibarət komandasında 35 oyun keçirib, 12 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin əsas komandada 7 oyuna çıxıb.
