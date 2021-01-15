В США авиакомпании ужесточают правила в канун дня инаугурации

Американские авиакомпании вводят дополнительные ограничительные меры в связи с возможными беспорядками в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января.

Американские авиакомпании вводят дополнительные ограничительные меры в связи с возможными беспорядками в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Авиакомпании Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines вводят запрет на провоз в багаже пассажиров огнестрельного оружия и направляют дополнительное число сотрудников в аэропорты в окрестностях Вашингтона для обеспечения безопасности.

American Airlines, кроме того, ввела запрет на торговлю алкоголем на рейсах в Вашингтон и из Вашингтона на период с 16 по 21 января. Авиакомпания Alaska Airlines ограничила продажу билетов на рейсы в Вашингтон и близкие к нему аэропорты. Кроме того, от пассажиров будут требовать не покидать свои места уже за час до посадки самолетов в столичные аэропорты.