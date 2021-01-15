О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США авиакомпании ужесточают правила в канун дня инаугурации

В США авиакомпании ужесточают правила в канун дня инаугурации Американские авиакомпании вводят дополнительные ограничительные меры в связи с возможными беспорядками в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января.
Другие страны
15 января 2021 г. 21:56
В США авиакомпании ужесточают правила в канун дня инаугурации

Американские авиакомпании вводят дополнительные ограничительные меры в связи с возможными беспорядками в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Авиакомпании Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines вводят запрет на провоз в багаже пассажиров огнестрельного оружия и направляют дополнительное число сотрудников в аэропорты в окрестностях Вашингтона для обеспечения безопасности.

American Airlines, кроме того, ввела запрет на торговлю алкоголем на рейсах в Вашингтон и из Вашингтона на период с 16 по 21 января. Авиакомпания Alaska Airlines ограничила продажу билетов на рейсы в Вашингтон и близкие к нему аэропорты. Кроме того, от пассажиров будут требовать не покидать свои места уже за час до посадки самолетов в столичные аэропорты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 42
Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 42
15 января 2021 г. 21:32
США ввели санкции против МВД Кубы
США ввели санкции против МВД Кубы
15 января 2021 г. 21:16
В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки
15 января 2021 г. 20:53
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана
15 января 2021 г. 20:35
Вторая волна эпидемии COVID-19 увеличила частоту суицидов в Японии на 16%
Вторая волна эпидемии COVID-19 увеличила частоту суицидов в Японии на 16%
15 января 2021 г. 19:01
В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 229 тысяч случаев COVID-19 за сутки
15 января 2021 г. 17:47
ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии
ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии
15 января 2021 г. 17:20
Правительство Нидерландов ушло в отставку
Правительство Нидерландов ушло в отставку
15 января 2021 г. 17:13
Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу
Pfizer временно сокращает поставки вакцины в Европу
15 января 2021 г. 17:12
Назначен премьер-министр Казахстана
Назначен премьер-министр Казахстана
15 января 2021 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi