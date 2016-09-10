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    В Средиземном море спасены более двух тысяч мигрантов за сутки

    Мигранты переправлялись на 17 резиновых лодках и одном катере

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Около 2,3 тысяч мигрантов были спасены за последние сутки в водах Средиземного моря.

    Как передает Report, об этом сообщил агентство Рейтер.

    Спасатели провели 18 отдельных операций под командованием итальянской береговой охраны. В них участвовали испанское и ирландское судна, а также лодки, принадлежащие четырем неправительственным организациям.

    Сообщается, что мигранты переправлялись на 17 резиновых лодках и одном катере. 

    Гражданство спасенных мигрантов не уточняется.

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