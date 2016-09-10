В Средиземном море спасены более двух тысяч мигрантов за сутки

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Около 2,3 тысяч мигрантов были спасены за последние сутки в водах Средиземного моря.

Как передает Report, об этом сообщил агентство Рейтер.

Спасатели провели 18 отдельных операций под командованием итальянской береговой охраны. В них участвовали испанское и ирландское судна, а также лодки, принадлежащие четырем неправительственным организациям.

Сообщается, что мигранты переправлялись на 17 резиновых лодках и одном катере.

Гражданство спасенных мигрантов не уточняется.