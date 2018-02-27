В список претендентов на Нобелевскую премию мира включили 329 кандидатов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Норвежского нобелевского комитета, отвечающего за присуждение и вручение награды.

В комитете уточняют, что на награду претендуют 217 общественных деятелей и 112 организаций. В прошлом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 были физическими лицами и 103 - общественными и международными организациями.

Согласно правилам Нобелевского фонда, имена тех, кто именно претендует на Нобелевскую премию мира этого года, в комитете не назовут, так как это является секретом в течение 50 лет.