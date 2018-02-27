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    В список претендентов на Нобелевскую премию мира включили 329 кандидатов

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На Нобелевскую премию мира в 2018 году претендуют 329 кандидатов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Норвежского нобелевского комитета, отвечающего за присуждение и вручение награды.

    В комитете уточняют, что на награду претендуют 217 общественных деятелей и 112 организаций. В прошлом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 были физическими лицами и 103 - общественными и международными организациями.

    Согласно правилам Нобелевского фонда, имена тех, кто именно претендует на Нобелевскую премию мира этого года, в комитете не назовут, так как это является секретом в течение 50 лет.

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