В Сомали 13 человек стали жертвами теракта в полицейской академии

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Тринадцать человек погибли в результате теракта в полицейской академии в столице Сомали Могадишо. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в местной полиции.

По словам представителя полиции Мохамеда Хуссейна, взрыв был устроен террористом-смертником, который проник на территорию академии Генерала Кахие (General Kahiye Police Training Academy) во время полицейского парада.

В результате теракта еще 15 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".