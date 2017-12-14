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    В Сомали 13 человек стали жертвами теракта в полицейской академии

    © AFP 2017 / Mohamed Abdiwahab

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/  Тринадцать человек погибли в результате теракта в полицейской академии в столице Сомали Могадишо. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в местной полиции.

    По словам представителя полиции Мохамеда Хуссейна, взрыв был устроен террористом-смертником, который проник на территорию академии Генерала Кахие (General Kahiye Police Training Academy) во время полицейского парада.

    В результате теракта еще 15 человек получили ранения.

    Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

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