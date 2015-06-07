Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ В Сочи местный житель напал на вице-мэра города Евгения Горлова.

Как передает Report, инцидент произошел в субботу, 6 июня, когда комиссия во главе с мэром проверяла в одном из городских районов подключение домов к централизованной канализации.

Как сообщают в мэрии Сочи, житель одной из новостроек, не подключенной к канализации, напал на Горлова после того как сотрудники администрации решили отключить его дом от водоснабжения до устранения нарушения. Имя нападавшего не сообщается.

Сейчас Горлов находится в больнице. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Заместитель мэра написал заявление в полицию. По факту нападения на сотрудника городской администрации проводится проверка, – сообщили в УВД Сочи.