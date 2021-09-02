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В СНГ опасаются переноса террористической активности из Афганистана в страны Содружества

В СНГ опасаются переноса террористической активности из Афганистана в страны Содружества Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что существуют риски переноса террористической активности на территории стран Содружества, особенно государств Средней Азии.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 15:15
В СНГ опасаются переноса террористической активности из Афганистана в страны Содружества

Существуют риски переноса террористической активности на территории стран СНГ, особенно государств Средней Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

Он отметил, что помимо "Талибана" на территории Афганистана действуют другие террористические группировки, которые не намерены подчиняться талибам или резолюциям международных структур.

"Есть вероятность, что, базируясь в Афганистане, свои политические цели боевики МТО планируют реализовывать в сопредельных государствах, в том числе входящих в состав СНГ", — сказал Новиков.

Он отметил, что контртеррористические подразделения в СНГ перешли в режим повышенной готовности после прихода талибов к власти в Афганистане.

"Мы хорошо запомнили, как это происходило в Египте, Ливии, Сирии. Вне всяких сомнений вооружиться поспешат все спящие ячейки. Чтобы этого не произошло, уже сейчас применяются меры по усилению охраны границ, борьбы с контрабандой, а спецслужбы приступили к оперативной работе по пресечению попадания оружия на территории своих государств", — заключил Новиков.

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Версия на английском языке CIS fears terrorists from Afghanistan may come to member countries

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