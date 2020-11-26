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В Словении продлили действие карантинных ограничений

В Словении продлили действие карантинных ограничений Словенские власти приняли решение о продлении срока действия комплекса карантинных мер в связи с тяжелой ситуацией с распространением коронавируса.
Другие страны
26 ноября 2020 г. 22:52
В Словении продлили действие карантинных ограничений

Словенские власти приняли решение о продлении срока действия комплекса карантинных мер в связи с тяжелой ситуацией с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице правительства Словении в Twitter.

На неделю продлеваются сроки действия решения о переводе всех учащихся на дистанционное обучение, запрета на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости, а также комендантского часа в ночное время и запрета на передвижение между муниципалитетами без веских причин. При этом сразу на 14 дней продлеваются сроки действия всеобщего масочного режима и запрета на работу общественного транспорта на территории страны

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