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В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо

В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков.
Другие страны
2 августа 2021 г. 14:32
В Сирии началось восстановление древней цитадели Алеппо

В Сирии специалисты приступили к восстановлению цитадели Алеппо, подвергшейся атакам боевиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам главный инженер проекта Амина Сабуни.

По информации экспертов, памятник архитектуры был разрушен на 20 процентов. Сейчас они воссоздают северную и восточную стены цитадели, которые пострадали больше всего. Некоторые башни были разрушены полностью.

"Мы провели исследование — определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьезные. Приходится использовать современный материал", — прокомментировала Амина Сабуни.

В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе памятников Старого города Алеппо.

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Версия на английском языке Restoration of ancient Citadel of Aleppo begins in Syria

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