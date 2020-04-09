В Сингапуре выявили 287 случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре достигло 1 910 после того, как власти выявили рекордные 287 случаев за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Straits Times.

Газета отмечает, что большинство новых случаев было выявлено у иностранных работников, живущих в общежитиях.Власти Сингапура уже привлекли полицию и вооруженные силы для урегулирования ситуации, в частности, здоровые иностранные работники будут перемещены из общежитий в специальные армейские лагеря.