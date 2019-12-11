В Швейцарии выбрали нового президента

Обе палаты парламента Швейцарии официально избрали на 2020 год главу федерального департамента по вопросам транспорта Симонетту Соммаруга президентом страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что С.Соммаруга занимала должности федерального советника и вице-президента Швейцарии с 1 января 2019 года.

В состав федерального совета политик входит с 2010 года, в 2015 году она уже была президентом страны.

Вице-президентом в следующем году станет действующий глава федерального департамента по экономике, науке и образованию Ги Пармелан.