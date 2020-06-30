В Швейцарии число заразившихся COVID-19 превысило 31 тыс.

Более 60 новых заражений COVID-19 зафиксировано в Швейцарии за сутки, с момента начала вспышки в стране заболело 31 714 человек,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили во вторник в федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 30 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 62 новых заражения (35 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 714 человек, всего скончалось 1 684 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 572 664 теста на COVID-19. За прошедшие сутки – 6 070 тестов (накануне 3 685), что объясняет рост количества выявленных зараженных. В среднем вирус был найден в 6,6% случаев.