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В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса

В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса Правительство Швейцарии - Федеральный совет - усилило санитарные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, и продлило на 2022 год бесплатный режим вакцинации.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 20:03
В Швейцарии ужесточили санитарные меры против коронавируса

Правительство Швейцарии - Федеральный совет - усилило санитарные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, и продлило на 2022 год бесплатный режим вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Федеральный совет сообщил в пятницу на своем сайте.

"С понедельника 6 декабря 2021 года применение сертификата и обязательное ношение масок расширится", - заявил Федеральный совет.

Для частных мероприятий семейного или дружеского характера с участием более 10 человек отныне рекомендовано наличие у всех приглашенных COVID-пропуска. Речь идет об одном из трех документов: сертификате о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справке о перенесенном COVID-19. Такой пропуск потребуется теперь на любые спортивные и культурные мероприятия внутри помещений, а вне помещений - с числом участников более 300 человек. Установлено правило обязательного ношения масок внутри всех помещений, куда имеется доступ публики. В ресторанах и барах теперь разрешено обслуживание посетителей только за столиками. Исключение составляют случаи, когда все присутствующие вакцинированы или переболели коронавирусом. Предприятиям и учреждениям рекомендовано перевести сотрудников на работу из дома.

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