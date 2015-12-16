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    В Северной Корее канадский пастор приговорен к пожизненному заключению

    Северокорейские власти обвинили Лим Хен Су в заговоре с целью свержения руководства КНДР

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Канадский пастор Лим Хен Су приговорен к пожизненному заключению Верховным судом КНДР. Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", пастор "приговорен к пожизненным работам за подрывную деятельность".

    60-летнего пастора, руководившего церковью в Торонто, задержали в январе, когда он прибыл в Северную Корею  с гуманитарной миссией.

    Северокорейские власти обвинили Лим Хен Су в том, что он готовил заговор с целью свержения руководства КНДР. 

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