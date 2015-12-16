В Северной Корее канадский пастор приговорен к пожизненному заключению

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Канадский пастор Лим Хен Су приговорен к пожизненному заключению Верховным судом КНДР. Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", пастор "приговорен к пожизненным работам за подрывную деятельность".

60-летнего пастора, руководившего церковью в Торонто, задержали в январе, когда он прибыл в Северную Корею с гуманитарной миссией.

Северокорейские власти обвинили Лим Хен Су в том, что он готовил заговор с целью свержения руководства КНДР.